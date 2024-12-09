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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Норрис одержал 4-ю победу в 2024-м, у Ферстаппена – 9, у Леклера – 3

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл свою четвертую гонку в сезоне и карьере на Гран-при Абу-Даби. Британец завершил 2024 год на чистом втором месте по количеству побед.

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