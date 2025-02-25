Ракету «Союз» с «Прогрессом МС-30» поставили на старт на Байконуре, заявили в «Роскосмосе». «После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили готовить её к пуску.
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