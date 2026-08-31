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В Тазовском районе мужчина получил 9 лет колонии за убийство после застолья

В Тазовском районе мужчина получил 9 лет колонии за убийство после застолья

В Тазовском районе 38-летний местный житель признан виновным в убийстве. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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