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Член ЕП Легутко обвинил фон дер Ляйен в переписывании фактов истории о Холокосте

Член ЕП Легутко обвинил фон дер Ляйен в переписывании фактов истории о Холокосте

Член Европейского парламента (ЕП) от Польши Рышард Легутко обвинил председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в переписывании фактов истории и распространении ложной информации о событиях Холокоста.

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