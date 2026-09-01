После уничтожения складов в Вишнёвом и Милой может сложиться парадоксальная ситуация. Столица Украины, которая не может остаться без противоракетного зонтика, будет требовать всё больше ресурсов, ради чего придётся пренебрегать другими направлениями, в том числе наиболее горячими участками фронта.