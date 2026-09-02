С миру по нитке...
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Люди удивительно точно предсказывают свою смерть. Но почти все делают одну ошибку

Японские ученые 28 лет наблюдали за пожилыми людьми и обнаружили удивительную закономерность: человек способен довольно точно оценить, сколько ему осталось жить.

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