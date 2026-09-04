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China Maps South China Sea Floor At Twice The Resolution Of Global Models

China Maps South China Sea Floor At Twice The Resolution Of Global Models

China Maps South China Sea Floor At Twice The Resolution Of Global Models China says it has dramatically improved its ability to chart the ocean floor, producing detailed seabed maps that outperform widely used global models in both resolution and accuracy, according to the South China Morning Post.

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