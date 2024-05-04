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Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с грядущим праздником Воскресения Христова и отметил, что осознание Божией любви "даёт силы преодолевать самые тяжёлые душевные состояния и трудные обстоятельства", говорится в пасхальном послании патриарха Кирилла к духовенству и мирянам Русской церкви, распространенном его пресс-службой.

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