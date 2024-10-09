Над регионами ЦФО ночью сбили 31 беспилотник

Всего за ночь над российской территорией сбили 47 украинских беспилотников, 31 из которых перехватили и уничтожили над регионами ЦФОВ течение минувшей ночи российские силы и средства ПВО отбили попытки киевского режима совершить террористические атаки по инфраструктуре российских регионов c помощью беспилотников.