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Россия встала на защиту Казахстана после выпада Запада

Россия встала на защиту Казахстана после выпада Запада

Россия встала на защиту Казахстана после выпада Запада AlexCoderРоссия встала на защиту Казахстана после выпада Запада AlexCoder В Кремле высказались о ситуации После недавнего визита Владимира Путина в Астану, западные СМИ назвали Казахстан “задним двором” российского президента.

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