Россия встала на защиту Казахстана после выпада Запада AlexCoderРоссия встала на защиту Казахстана после выпада Запада AlexCoder В Кремле высказались о ситуации После недавнего визита Владимира Путина в Астану, западные СМИ назвали Казахстан “задним двором” российского президента.