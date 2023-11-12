Россия встала на защиту Казахстана после выпада Запада AlexCoderРоссия встала на защиту Казахстана после выпада Запада AlexCoder В Кремле высказались о ситуации После недавнего визита Владимира Путина в Астану, западные СМИ назвали Казахстан “задним двором” российского президента.
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