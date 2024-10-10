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Строительство М-32 у "Лахта Центра" вызвало шквал вопросов у горожан

Строительство М-32 у "Лахта Центра" вызвало шквал вопросов у горожан

В Приморском районе Петербурга у «Лахта Центра» началось строительство магистрали М-32. Магистраль длиной 7,7 километра свяжет северную и южную части района, улучшит транспортную доступность микрорайона «Юнтолово».

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