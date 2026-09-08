Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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Лучшая мотивационная цитата для каждого из знаков зодиака

Лучшая мотивационная цитата для каждого из знаков зодиака

Время от времени в правильной мотивации нуждается каждый из нас. Вот мотивационные цитаты для каждого из знаков зодиака!Овен «Наслаждайтесь мелочами, в один день вы можете оглянуться назад и понять, что они были большими вещами» — Р.

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