Лучшая мотивационная цитата для каждого из знаков зодиака

Время от времени в правильной мотивации нуждается каждый из нас. Вот мотивационные цитаты для каждого из знаков зодиака!Овен «Наслаждайтесь мелочами, в один день вы можете оглянуться назад и понять, что они были большими вещами» — Р.
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