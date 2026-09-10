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Царьград

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Агент СБУ признался в подготовке атаки на резиденцию посла Британии

Агент СБУ признался в подготовке атаки на резиденцию посла Британии

В Москве задержали агента СБУ, который готовил атаку на резиденцию посла Британии.В Москве задержали агента СБУ, который работал в охране резиденции британского посла.

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