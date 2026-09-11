Народный фронт передал рязанским волонтерам две швейные машинки

Рязанки шьют вещи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Они передают не только базовую экипировку, но и вещи, сделанные по индивидуальным запросам бойцов, в том числе муфты для операторов БПЛА, одежду под аппараты Илизарова, согревающие пояса из натуральной шерсти.