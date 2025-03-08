В Ярославле состоялся конкурс "А ну-ка девушки" среди сотрудниц органов внутренних дел

В рамках акции "8 Марта в каждый дом" по традиции в преддверии Международного женского дня в УМВД России по Ярославской области состоялся конкурс среди сотрудниц органов внутренних дел "А ну-ка, девушки!".
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