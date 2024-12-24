Бельгийские власти не успевают изымать мобильники у заключенных в тюрьмах

По результатам спецрейдов у заключенных в тюрьмах Бельгии в среднем ежегодно обнаруживается более 300 мобильных телефонов, не считая тех, которые изымаются во время рутинных мероприятий пенитенциарной системы.
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