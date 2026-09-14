Севастополец получил срок за долг по алиментам в 480 тысяч рублей

38-летний местный житель неоднократно игнорировал обязанность содержать 11-летнюю дочь.Суд Ленинского района Севастополя вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю.
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