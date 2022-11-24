В Москве прошло XXXI пленарное заседание Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам

Члены международной транспортной ассоциации, объединяющей 96 участников из 23 стран, среди которых – железные дороги Европы, Азии и стран СНГ, морские перевозчики, операторы и экспедиторы, порты и стивидорные компании, государственные организации, администрации и муниципалитеты, телекоммуникационные и маркетинговые компании, службы охраны и средства массовой информации обсудили не только годовые итоги работы координационного совета, но также текущие и будущие планы организации.