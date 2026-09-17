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Новости Тамбова

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Под Тамбовом за 34 млн рублей продаётся дом, принадлежавший бывшим владельцам ООО "Ланта"

Под Тамбовом за 34 млн рублей продаётся дом, принадлежавший бывшим владельцам ООО "Ланта"

Росимущество продаёт дом с земельным участком в СНТ «Разлив» Рассказовского муниципального округа. Стоимость загородной недвижимости составляет 34,4 миллиона рублей.

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