Китайская газета Sohu написала о нестандартном поведении президента России Владимира Путина, который ответил на заявление Туманного Альбиона о разрешении Киеву наносить удары ракетами Storm Shadow по российским военным объектам в глубоком тылу.
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