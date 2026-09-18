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«Формула Авторадио» – гонки по правилам на улицах Москвы

«Формула Авторадио» – гонки по правилам на улицах Москвы

«Авторадио» дает шанс автолюбителям доказать свое мастерство за рулем. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ЦОДД Правительства Москвы стартовала «Формула Авторадио» – городской чемпионат, где победа зависит не от скорости, а от навыков владения ПДД.

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