Пушилин обвинил Запад в срыве минских соглашений и накачивании Украины оружием

Президент Владимир Путин два года назад не позволил стереть с лица земли Донбасс. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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