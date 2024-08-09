Артамонов: призывы покидать Липецк рассылает противник, чтобы посеять панику

Призывы покинуть Липецк рассылает противник, чтобы посеять панику и создать опасную обстановку. Такое заявление сделал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ответ на распространение в соцсетях фейковых сообщений.
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