Бойфренду и матери запретили появляться на похоронах Хайден Панеттьери

17 августа мир потрясла трагическая новость. За несколько дней до своего 37-летия ушла из жизни голливудская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко — Хайден Панеттьери.
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