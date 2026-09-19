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Бойфренду и матери запретили появляться на похоронах Хайден Панеттьери

Бойфренду и матери запретили появляться на похоронах Хайден Панеттьери

17 августа мир потрясла трагическая новость. За несколько дней до своего 37-летия ушла из жизни голливудская актриса и бывшая невеста Владимира Кличко — Хайден Панеттьери.

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