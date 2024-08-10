Экономист Хачатурян: экономика ЕС уменьшится на 6-8 процентов из-за рецессии США

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян предупредил, что возможная рецессия в США может привести к уменьшению мировой экономики на 4-5%, а экономики Евросоюза — на 6-8%.
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