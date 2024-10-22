Диетолог Дианова посоветовала начинать квасить капусту перед Новым годом

С наступлением первых морозов многие хозяйки начинают заквашивать капусту. Однако врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, исполняющая обязанности директора АНО НИЦ «Здоровое питание», считает, что сейчас это делать нецелесообразно.