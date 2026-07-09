Дальневосточник отправлен в колонию за комментарии в «Политическом цирке»

Два с половиной года колонии-поселения выписал дальневосточный суд гражданину России за комментарии в Telegram-канале «Политический цирк», «возбуждающие ненависть и вражду по национальному превосходству», сообщает PRIMPRESS.
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