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Дальневосточник отправлен в колонию за комментарии в «Политическом цирке»

Дальневосточник отправлен в колонию за комментарии в «Политическом цирке»

Два с половиной года колонии-поселения выписал дальневосточный суд гражданину России за комментарии в Telegram-канале «Политический цирк», «возбуждающие ненависть и вражду по национальному превосходству», сообщает PRIMPRESS.

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