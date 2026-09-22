Ставка на стабильность: губернаторы 10 регионов РФ получили мандат без серьезной конкуренции

Губернаторские выборы в 10 регионах России, которые проходили с 18 по 20 сентября в рамках Единого дня голосования, завершились преимущественно предсказуемыми результатами: действующие главы получили высокие показатели на фоне отсутствия острой конкурентной борьбы.
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