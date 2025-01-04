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Лазарев о Кубке Первого канала среди юниоров: «Щербакова – добрый капитан, она нас всех очень поддерживала. Трусова поздравила меня с прокатом»

Кубок Первого канала среди юниоров прошел 7 декабря в Москве. – Как тебе командные соревнования? Чувствуешь ли ты больше напряжения? – Я не чувствую никакого-то напряжения, ответственность за команду.

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