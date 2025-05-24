Многодетная мать из Азербайджана оттаскала за крестик 8-летнего мальчика

Ребёнок случайно наступил на ногу её сыну.Как только сыночек взвыл, мать примчалась ему на помощь. Посреди детской площадки в подмосковных Мытищах, она напала на 8-летнего мальчика, схватила его за верёвочку, на которой держался православный крестик и потащила за неё волоком.