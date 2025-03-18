Телефонный разговор: как Путин и Трамп показали пример лидеров-миротворцев

Депутат Юрий Нестеренко оценил телефонные переговоры Путина и Трампа как пример миротворчества. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине и выразили заинтересованность в улучшении отношений между Россией и США.
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