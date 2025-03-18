Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Русский Россиянин
    Никто ничего с их стороны выполнять не будет, а мы как всегда дарим им карт-бланш на месяц, а потом будем руками разв..."Полыхает - мама ...
  • Виктор Галкин
    Да Бандеру всю надо под корень, они суки другого отношения не понимают."Полыхает - мама ...
  • Eduard
    На порты расчитывают!"Самоубийственная...

Телефонный разговор: как Путин и Трамп показали пример лидеров-миротворцев

Телефонный разговор: как Путин и Трамп показали пример лидеров-миротворцев

Депутат Юрий Нестеренко оценил телефонные переговоры Путина и Трампа как пример миротворчества. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине и выразили заинтересованность в улучшении отношений между Россией и США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх