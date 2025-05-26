Украинские власти начали поиск связей УПЦ и РПЦ для запрета канонической церкви

Глава службы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский заявил, что ведомство начало проверку возможной связи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ), что может открыть возможность для запрета УПЦ на Украине.