Украинские власти начали поиск связей УПЦ и РПЦ для запрета канонической церкви

Глава службы Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский заявил, что ведомство начало проверку возможной связи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью (РПЦ), что может открыть возможность для запрета УПЦ на Украине.
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