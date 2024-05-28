Солдат в судейской мантии. Переход Тарасова

эпоха Тарасова заканчивается. Она начиналась 1 ноября 2017 года. 28 мая 2024 года в 14:30 Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит кандидатуру Василия Николаевича на пост председателя Ростовского областного суда.
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