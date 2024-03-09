Mox вступила в партнёрство с платформой Wise

Финансовая компания Mox объявила о своём партнёрстве с британским сервисом денежных переводов Wise для запуска недорогих, безопасных и прозрачных международных платежей непосредственно из мобильного приложения Mox.
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