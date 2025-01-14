Алкоголь и демография: время экстренных мер

Рост потребления алкогольной продукции в России бьет рекорды десятилетия. Вкупе со стремительной депопуляцией населения страны, смертность от последствий употребления спиртного способна оказать фатальное влияние на будущее страны.
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