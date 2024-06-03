Илсөя Бәдретдинова төркемендәге артистларга яшелчә белән түләгән? https://intertat.tatar/news/ilsoya-badretdinova-torkemendage-artistlarga-yaselca-belan-tulagan-5866532.
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Илсөя Бәдретдинова төркемендәге артистларга яшелчә белән түләгән? https://intertat.tatar/news/ilsoya-badretdinova-torkemendage-artistlarga-yaselca-belan-tulagan-5866532.