Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Глава РСПП Александр Шохин стал новым уполномоченным по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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