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Спички - не игрушка

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Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Глава РСПП Александр Шохин стал новым уполномоченным по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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