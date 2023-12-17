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«Источник вечной молодости»: упражнения из женского журнала 1904 года

«Источник вечной молодости»: упражнения из женского журнала 1904 года

Статья учит, например, как правильно стоять. Если вы думаете, что женские журналы с советами о том, как нужно жить, что есть, как общаться с мужем и как воспитывать детей, — это новое явление, то готовьтесь разочароваться.

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