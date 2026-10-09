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Газета.ру

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Никитин: боец "Барс-НН" погиб при отражении атаки БПЛА на Нижегородскую область

Никитин: боец "Барс-НН" погиб при отражении атаки БПЛА на Нижегородскую область

Боец отряда «Барс-НН» погиб во время отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Нижегородскую область.

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