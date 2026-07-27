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Контрафронт

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Южный Судан: по меньшей мере 10 человек были убиты и еще шесть получили ранения в результате...

Южный Судан: по меньшей мере 10 человек были убиты и еще шесть получили ранения в результате столкновений между общинами из реки Джур и восточного Гогриала в Вар-Аят-Боме, расположенном в Мариал-Баай-Пайаме, графство Джур-Ривер штата Западный Бахр-эль-Газаль, ранним утром по местному времени 24 июля.

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