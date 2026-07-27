Южный Судан: по меньшей мере 10 человек были убиты и еще шесть получили ранения в результате столкновений между общинами из реки Джур и восточного Гогриала в Вар-Аят-Боме, расположенном в Мариал-Баай-Пайаме, графство Джур-Ривер штата Западный Бахр-эль-Газаль, ранним утром по местному времени 24 июля.