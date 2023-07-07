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Флагманский планшет Honor Magic Pad показали на официальных изображениях. Он получит 13-дюймовый экран с разрешением 2,8К

Флагманский планшет Honor Magic Pad показали на официальных изображениях. Он получит 13-дюймовый экран с разрешением 2,8К

Honor опубликовала качественные изображения своего нового флагманского планшета – Magic Pad. Официальная премьера новинки состоится уже скоро – 12 июля, но Honor предпочла ознакомить потенциальную аудиторию с дизайном устройства прямо сейчас.

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