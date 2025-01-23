Galaxy S25 получили спутниковую связь Snapdragon Satellite, но Samsung забыла об этом рассказа...

Galaxy S25 получили спутниковую связь Snapdragon Satellite, но Samsung забыла об этом рассказатьНередко в ходе громких презентаций некоторые новые функции устройств остаются «за кадром», несмотря на то, что представляют интерес и заслуживают внимания.
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