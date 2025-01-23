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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Galaxy S25 получили спутниковую связь Snapdragon Satellite, но Samsung забыла об этом рассказа...

Galaxy S25 получили спутниковую связь Snapdragon Satellite, но Samsung забыла об этом рассказа...

Galaxy S25 получили спутниковую связь Snapdragon Satellite, но Samsung забыла об этом рассказатьНередко в ходе громких презентаций некоторые новые функции устройств остаются «за кадром», несмотря на то, что представляют интерес и заслуживают внимания.

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