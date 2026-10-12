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Где в СПб провериться на рак груди

Где в СПб провериться на рак груди

Как сообщила 12 октября пресс-служба Смольного, жительницы Петербурга смогут провериться на рак молочной железы 15 и 16 октября с 16:00 до 20:00 на "Территории здоровья" в ТРК "Заневский каскад".

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