Где в СПб провериться на рак груди

Как сообщила 12 октября пресс-служба Смольного, жительницы Петербурга смогут провериться на рак молочной железы 15 и 16 октября с 16:00 до 20:00 на "Территории здоровья" в ТРК "Заневский каскад".
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