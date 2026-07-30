Только 5% заемщиков с просрочкой идут в банк за помощью

Только 5% заемщиков с просрочкой обращаются в банк за помощью в урегулировании задолженности. В то же время процент тех, кто интересуется условиями реструктуризации, кредитных каникул и рефинансирования, заметно больше — 31%, заявил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Денис Кузнецов, выступая на форуме «Сбера» «Банкротство.
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