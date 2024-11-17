Будущий постпред США при ООН открестилась от Украины, поддержав курс Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Элис Стефаник, которую избранный президент страны Дональд Трамп номинировал на должность постоянного представителя при ООН, отстранилась от прежней позиции по Украине, сообщает телеканал CNN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии