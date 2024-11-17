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Картина дня. Финансы

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Будущий постпред США при ООН открестилась от Украины, поддержав курс Трампа

Будущий постпред США при ООН открестилась от Украины, поддержав курс Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Элис Стефаник, которую избранный президент страны Дональд Трамп номинировал на должность постоянного представителя при ООН, отстранилась от прежней позиции по Украине, сообщает телеканал CNN.

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