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«Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Галлахера. «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов

«Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере Галлахера. «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, стороны ведут переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника.

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