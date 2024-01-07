Кандидат в президенты США Рамасвами считает патриотами себя и Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в США есть только два претендента на должность главы государства, для которых "Америка прежде всего" - это экс-президент США Дональд Трамп и он сам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии