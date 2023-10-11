Барнаульские власти прокомментировали скандальную стройку на месте кинотеатра "Искра"

На месте кинотеатра "Искра" планируется построить 17-ти и 9-этажные башни с офисами и апартаментами Администрация Барнаула пока не выдала разрешения на строительство так называемого "живого комплекса" "Искра" на месте одноименного кинотеатра на ул.
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