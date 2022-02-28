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Компания "Тейт" поставила сельхозпредприятию Приморья уникальные погрузчики JCB Teletruk

Компания "Тейт" поставила сельхозпредприятию Приморья уникальные погрузчики JCB Teletruk

Вилочный погрузчик JCB Teletruk 30D 4x4 пополнил ряды техники крупнейшего сельхозпроизводителя Приморья компании "Русагро".

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