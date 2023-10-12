Исследование: треть россиян готовы доверить свою жизнь ИИ

Более 67% россиян доверяют ИИ-помощникам, но считают, что советы нейросетей нужно проверять. При этом 32% респондентов готовы доверить свою жизнь решению искусственного интеллекта в зависимости от ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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